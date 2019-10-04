سيطرة هلالية على الجوائز الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

استحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيطرة على جائزتي أفضل هدف وأفضل لاعب، في ذهاب دور نصف النهائي، بعد التألق الكبير أمام نادي السد القطري يوم الثلاثاء الماضي.

وكان محمد الشلهوب نال أفضل هدف في الأسبوع بدوري أبطال آسيا، بعد إحرازه للهدف الرابع في شباك نادي السد القطري في المباراة التي انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.

وفاز الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال بجائزة أفضل لاعب في ذهاب دور الأربعة في البطولة الآسيوية بعد إحرازه هدفين في شباك نادي السد.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة السد في الرياض يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب دور نصف النهائي من البطولة الآسيوية حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويأمل نادي الهلال في أن يُحالفه الحظ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، حيث كان قريبًا من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2017، لكنه خسر اللقب لمصلحة نادي أوراوا الياباني.