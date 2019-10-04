سييرا يعترف: أداء #الاتحاد أمام الحزم كان سيئًا

المواطن - محمد سمعه

اعترف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، أن أداء فريقه أمام الحزم، اليوم الجمعة، كان سيئًا للغاية.

وتحدث سييرا في المؤتمر الصحافي قائلًا: لا أعرف لماذا خسر الاتحاد، لكن الأداء كان سيئًا للغاية، وهذا شيء يجب أن أقر به.

وتابع سييرا: سيكون هناك جلسة لتصحيح الأخطاء ومحاولة علاج هذا الأداء السيئ.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة الاتحاد والحزم، التي أُقيمت اليوم الجمعة في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثنائية مقابل هدف.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي الاتحاد، حيث تمكن اللاعب هارون كمارا من افتتاح التسجيل للعميد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وحاول العميد تسجيل الهدف الثاني خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم، ولكن دون فائدة.

وباغت فريق الحزم، العميد خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم، حيث تمكن اللاعب فاجنر أليماو من إحراز هدف التعادل للحزم عند حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والحزم، تراجع أداء العميد بشكل ملحوظ في المباراة؛ مما أعطى الفرصة لفريق الحزم للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب إدريس فتوحي من إحراز الهدف الثاني للفريق الحزماوي في مباراة الاتحاد والحزم عبر تصويبة جميلة في الدقيقة الرابعة والثمانين.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدفًا ثانيًا في لقاء الاتحاد والحزم، ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة.

وانتهت مباراة الاتحاد والحزم بخسارة الاتحاد بثنائية مقابل هدف، حيث تجمد رصيد العميد عند تسع نقاط، بينما أصبح رصيد الحزم بعد الفوز عشر نقاط في المركز الرابع.