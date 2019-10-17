شاهد.. أبو عريش تسجل أعلى كمية أمطار في المملكة اليوم

المواطن - جازان

سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الخميس بتاريخ 18-2-1441هـ في أبو عريش بمنطقة جازان.

وبلغت كمية الأمطار المسجلة 27.8 ملم فيما سجلت سبت الجارة في القنفذة بمكة المكرمة 15.20 ملم.

يأتي ذلك فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك.

كما توقعت أن يمتد تأثير هذه الحالة على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.