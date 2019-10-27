شاهد.. أشلاء مبعثرة وسيارة متفحمة.. أول فيديو لمقتل البغدادي

شاهد.. أشلاء مبعثرة وسيارة متفحمة.. أول فيديو لمقتل البغدادي

2019/10/27
الساعة 12:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد سعيد - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بثه التليفزيون العربي، على أنه المكان الذي استُهدف فيه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في سوريا.

وأظهر الفيديو أشلاء مبعثرة وركاماً وما يبدو أنه سيارة متفحمة، فيما لم ترد تأكيدات من وسائل الإعلام العالمية بشأن مقتل البغدادي وسط ترقب لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي من المتوقع أن تحمل تفاصيل بشأن الأمر.

أفادت نيوزويك نقلاً عن مصادر مطلعة أن القوات الأميركية شنت غارة استهدفت، رأس داعش أبو بكر البغدادي، بعد أن وافق ترمب على العملية قبل حوالي أسبوع.

كما نقلت المجلة عن مسؤول كبير في البنتاغون، مطلع على العملية قوله، وذلك، بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أميركية فوق محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، إن البغدادي كان هدفاً لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا.

وأوضح مصدر مطلع على نتائج العملية في الجيش الأميركي، بحسب المجلة، أن زعيم داعش قُتل في تلك الغارة.

إلى ذلك، كشفت أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنها واثقة من أن “الهدف القيم” الذي قُتل هو البغدادي، لكنها أشارت إلى أن المعنيين يجرون المزيد من التحقيقات للتأكد.

بدورها، أفادت شبكة فوكس نيوز، الأحد، أن الولايات المتحدة تجري فحوصات على عينات من جثة القتيل الذي يعتقد أنه أبو بكر البغدادي.

كما أشارت شبكة “سي أن أن”، نقلاً عن مصدر كبير في البنتاغون، إلى أن المخابرات المركزية الأميركية ساعدت في تحديد موقع البغدادي شمال سوريا. ونقلت عن مسؤول أميركي قوله: ننتظر نتيجة فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل البغدادي.


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