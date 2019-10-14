شاهد.. أمطار غزيرة جنوب الدوادمي

شاهد.. أمطار غزيرة جنوب الدوادمي

2019/10/14
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة على جنوب محافظة الدوادمي في منطقة الرياض ضمن الحالة التي تشهدها العديد من مدن المملكة خلال هذه الأيام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.


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