شاهد.. إنقاذ مسافر كاد يموت تحت عجلات القطار

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أنقذ أحد أفراد قوة حماية السكك الحديدية في الهند حياة راكب كاد أن ينزلق تحت قطار متحرك في محطة سكة حديد كويمباتور.

وأظهر مقطع فيديو رجل الأمن وهو يلتقط المسافر الذي حاول دخول القطار، لكنه لم يتمكن بسبب حركته المفاجئة.