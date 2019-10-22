شاهد.. الإطاحة بثلاثيني في حالة غير طبيعية أطلق النار وقاوم رجال الأمن بحفر الباطن

شاهد.. الإطاحة بثلاثيني في حالة غير طبيعية أطلق النار وقاوم رجال الأمن بحفر الباطن

2019/10/22
الساعة 3:41 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن ثلاثيني قام بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل وهو في بحالة غير طبيعية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 1:45 من ليلة يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل حيث تم بتوفيق الله تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن.
وأضاف أن مطلق النار وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية، كما تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء.
وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق وتنفيذ الأنظمة بحق من يخالفها.


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