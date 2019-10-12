شاهد.. الجيش اليمني يسيطر على معظم السلاسل الجبلية في صعدة

المواطن - متابعة

بعد تحرير مديرية الظاهر في محافظة صعدة، بات الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف مسيطرًا على معظم السلاسل الجبلية في معقل الحوثيين.

بدوره أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، أن الجيش اليمني قطع شوطًا كبيرًا في المعركة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية.

وأضاف الفريق المقدشي خلال اجتماع لقيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اليمنية عقد بمدينة مأرب أن الميليشيا المدعومة من إيران استحوذت على مقدرات المؤسسة الدفاعية لبلاده وأسلحتها وتقوم بتسخيرها لتدمير اليمن وتهديد الأمن الإقليمي.