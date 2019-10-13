شاهد.. الشوارع تفيض بالماء بعد سيول بحرة شرقي جدة

المواطن جدة

هطلت اليوم أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من المملكة من بينها محافظة جدة.

ووثق حساب طقس الغربية عدة مقاطع فيديو توضح فيضان الشوارع بالماء بعد الأمطار الغزيرة فيما عجزت أنظمة التصريف على استيعاب كمية المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت استمرار هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.