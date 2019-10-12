شاهد الصور.. حضور نسائي لافت في أول أيام معرض الصيد والصقور

المواطن - الرياض

مشاركة نسائية لافتة، وحضور كبير من سيدات وفتيات من منطقة الرياض وعدد من مناطق المملكة، في اليوم الأول لافتتاح فعاليات الدورة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي أمس الجمعة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مدينة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضحت حسناء الشبيلي، من منطقة الرياض، أن أهم ما جذبها لحضور المعرض وجود الكثير من مستلزمات الرماية وأدوات الصيد والصقور وتجهيزات الرحلات البرية، مشيرة إلى أن توفير كل ذلك تحت سقف واحد بجانب ما تم الإعلان عنه من بعض الشركات عن تنظيم رحلات صيد للسودان وعدد من الدول يعتبر إنجازًا مهمًّا للغاية للنسخة الثانية من هذا المعرض ولنادي الصقور السعودي، وذكرت أنها مهتمة بالبر ورحلاته.

وثمنت أشواق العنزي، من منطقة الجوف، جهود نادي الصقور السعودي في تنظيم هذا المعرض المميز، مبينةً أنها عرفت المعرض وتفاصيله من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وأشادت بالتنوع الكبير الذي قدمه المعرض وأقسامه المختلفة من صقور وأدوات صيد وأسلحة وتجهيزات للبر وأنواع منوعة من الصقور وغيرها، معبرة عن عشقها للصقور.

وقالت هلا سعود: “أنا من المتابعين للمعرض، وحضرت من حائل خصيصًا للمشاركة في الدورة الأولى وحاليًّا النسخة الجديدة في الرياض، وهناك فارق شاسع بين النسختين، فهذا العام أكثر تنظيمًا وأكبر في مساحة المعرض وحجم المشاركة من الصقارين والشركات المختلفة من السعودية ودول الخليج. واهتمامي الأساس بالصيد بالصقور، لاسيما وأنني ورثت عشق الصقور عن والدي رحمه الله”.

أما أريج عبدالله، فذكرت أن ما لفتها في المعرض كثرة وتنوع شركات الصقور وأدوات الصيد ومستلزمات البر، موضحةً أن مشاركة النساء في المعرض هذا العام أكبر مما توقعته، وخاصة مشاركة بعض الصقارات السعوديات، وهذا محل تقدير حسب تعبيرها.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي 2019 في واجهة الرياض على مدار خمسة أيام، حيث يتضمن المعرض أكثر من 30 قسمًا مختصًّا بالصقور والصيد ومنها؛ قسم مستلزمات الصقور، والرماية بالسهام، صقار المستقبل، وأيضًا قسم الأسلحة النارية، وأدوات الرحلات البرية، والفنون التشكيلية لرسم الصقور، بالإضافة إلى الفعاليات والبرامج المخصصة لعموم الزائرين والعائلات من المملكة ودول الخليج ومختلف أنحاء العالم، بجانب‏ أهم مزارع الإنتاج والمرابط المحلية والخليجية المتخصصة في الصقور، وكذلك عروض ثلاثية الأبعاد لمشاهدة تحليق الصقور، وعدد من الأمسيات الشعرية المصاحبة للمعرض.