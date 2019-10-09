شاهد الصور.. مشاركة الجوازات ضمن جناح الداخلية في معرض جيتكس تلفت الأنظار

المواطن - الرياض

لفتت مشاركة الجوازات السعودية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2019 في دبي أنظار العديد من زوار المعرض.

ويشارك جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس، في دورته التاسعة والثلاثين، التي تقام بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات هي، الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ومركز المعلومات الوطني.

وقد تضمنت مشاركة الجوازات التعريف بالأساليب الحديثة والأجهزة التقنية التي تستخدمها الجوازات في المنافذ المختلفة والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم.