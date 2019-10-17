شاهد الفيديو.. تركي آل الشيخ يتحدى بالشباب في موسم الرياض: الوعد الليلة

أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه إعجابه بتواجد ومشاركة الشباب والشابات السعوديين والشركات السعودية خلال زيارته مساء أمس للبوليفارد في الرياض قبل الافتتاح الكبير.
وأضاف آل الشيخ تعليقًا على زيارته إلى البوليفارد، :”الوعد الليلة بإذن الله”.
أعجبني تواجد ومشاركة الشباب والشابات السعوديين والشركات السعودية في زيارتي اليوم للبوليفارد قبل الافتتاح… الوعد الليلة بإذن الله🇸🇦❤️🙏🏼 pic.twitter.com/g3iRuu9wf3
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2019
ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو جمعه بمواطنة في أحد مطاعم البوليفارد، وكانت تتحدث عن حلمها بأن يكون المواطن الذي يعمل معها له مواصفات عالمية مختلفة، ليكون هدية من المملكة إلى العالم، خاتمة بقولها”: نتوق إلى العالمية”.
ورد آل الشيخ ممازحًا: أنا متحمل الشرح كله لأنه أكلتني أحلى حلى من فترة وهاخذ معي منها وأنا ماشي، وأيس كريم ممكن تاكلوه هنا.
آلاف الوظائف:
وكان رئيس هيئة الترفيه قد أعلن أن موسم الرياض سيوفر وظائف موسمية طوال فترته بعدد 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.
وتأتي هذه الفرصة لتعطي إمكانية كبيرة للسعوديين لمنافسة مطاعم وخبرات عالمية خلال موسم الرياض، بالإضافة إلى توفير آلاف الوظائف وتوفير فرص عمل وخبرات حقيقية، خاصةً وأن موسم الرياض حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال، وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.
🇸🇦❤️🙏🏼🔥 pic.twitter.com/xBSzjgrfIB
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019
وتنطلق اليوم فعاليات بوليفارد موسم الرياض بالعديد من الفعاليات المميزة والتي لن تُنسى ضمن الموسم الأكبر في المملكة والمنطقة العربية.
مسيرة استعراضية ومفاجأت:
ويشهد بوليفارد موسم الرياض أكبر مسيرة استعراضية في المملكة، وأكثر من 1,500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، ومزيد من المفاجآت التي يترقبها المواطنون والمقيمون والزوار الذين أتوا إلى الرياض لمشاهدة هذه الفعاليات الأقوى عالميًا.
ومن المقرر أن تشتمل فعاليات بوليفارد موسم الرياض، النافورة الراقصة التي تقدم عروضًا على أنغام الموسيقى تجتمع فيها العروض المائية وثلاثية الأبعاد، التي تضمن للزائرين الحصول على تجربة مدهشة وجديدة.
سينما مفتوحة:
أما في “لونا سينما” ضمن بوليفارد موسم الرياض فسيعيش الزوار تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق وتحت السماء مباشرة في تجربة فريدة بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.
ويوم أمس نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو لـ بوليفارد موسم الرياض قبل انطلاقه بساعات.
ويضم بوليفارد موسم الرياض فعاليات ترفيهية، واستعرض المقطع التجهيزات الأخيرة قبل الانطلاق الكبير.
ويشهد بوليفارد موسم الرياض مطاعم ومقاهي عالمية ونافورة راقصة ثلاثية الأبعاد تخطف العقول.
موسم الرياض:
ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.
ويضم موسم الرياض أيضًا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعمًا لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.
ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.