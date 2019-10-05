شاهد .. #الهلال يُسجل الهدف الأول و #الاتفاق يرد بهدف عالمي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء، في مباراة الاتفاق المُقامة حاليًّا ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من إحراز الهدف الأول للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين بعد احتسابها من قبل حكم المباراة بعد رجوعه لتقنية الـVAR.

وبعدها بـ9 دقائق سجل نادي الاتفاق هدفًا جميلًا من ركلة حرة مباشرة عبر اللاعب صالح العمري في الدقيقة الـ29.

يذكر أن مباراة الهلال والاتفاق تُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويُدير مباراة الهلال والاتفاق، الحكم اليوناني تاسيوس سيديروبولوس، وسيعاونه كل من بوليكلوريس كوستاراس وديميتريندس لازاروس، بينما الحكم تركي الخضير حكمًا رابعًا، والبرتغالي إستفيس حكمًا للفيديو، والصربي ريستيك مساعدًا لحكم الفيديو.