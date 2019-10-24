شاهد بالصور.. جدة الآن .. لقطات من الغروب في أجمل مدينة

المواطن - الرياض

تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “جدة الآن”، بنشر صور للحظات الغروب لشمس هذا اليوم الخميس.

وظهرت محافظة جدة في أبهى صورة وأجمل حلة مع لحظات الغروب الساحرة، في أجمل وأبهى المدن.

وعلقت صاحبة حساب شموخ بقولها: “يا فتنة الكون .. يا مُذهلة”.

وعلق عبدالله بتغريدة عبر تويتر بقوله: “جدة الآن .. جدة ملاذ وأغنية”.

ماذا تعرف عن جدة

يُذكر أن جدة هي إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر.

تبعد المحافظة 949 كم عن العاصمة الرياض، وتبعد 79 كم عن مكة المكرمة، وتبعد 420 كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية.

وتُعتبر محافظة جدة، الوجهة الأولى في المملكة للسائح سواءً من داخل المملكة أو خارجها، يبلغ عدد سكانها حوالي 3,456,259 نسمة.

ثاني أكبر مدن المملكة

وتعد محافظة جدة ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة، وتعتبر بوابة الحرمين الشريفين، بها أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر.

وتعتبر مركزًا للمال والأعمال في المملكة العربية السعودية ومرفأً رئيسيًا لتصدير البضائع غير النفطية ولاستيراد الاحتياجات المحلية، ويوجد في مدينة جدة ما يقارب 135 ناطحة سحاب تحت الإنشاء، كما يوجد بها مقرات للبنوك العالمية.