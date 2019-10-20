شاهد بالصور.. دوقة كامبريدج بالحجاب والأمير ويليام في توك توك

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وصل دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، الاثنين الماضي، إلى باكستان، في جولة وصفت بأنها أكثر الجولات الدولية “تعقيداً وتحدياً” في حياتهما، وأنها انتصار للزوجين اللذين أتقنا فن المزيج بين الدبلوماسية والصداقة.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، ارتدت الدوقة في يومها الأول في باكستان، الزي الوطني الذي جاء بلون الفيروز، وجاءت إطلالتها راقية ومتواضعة، وخلال الجولة، التقت بعدد من الأطفال في لاهور، وتحدثت ببضع كلمات من الأردية.

كما نوعت “كيت” في إطلالتها وارتدت من مصممتها المفضلة البريطانية “كاثرين ووكر”، والمصمم الباكستاني “ماهين خان”، وارتدت الحجاب في زيارتها في مسجد بادشاهي في لاهور.

ومن أطرف اللقطات للزوجين الملكيين، وصولهما إلى النصب التذكاري الوطني في إسلام آباد بـ”توكتوك” مزخرف بألوان متنوعة، على الرغم من إمكانية استخدامهما العربات الملكية والليموزين.