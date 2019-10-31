شاهد بالصور.. لقطات من إطلاق الألعاب النارية في موسم الرياض

شاهد بالصور.. لقطات من إطلاق الألعاب النارية في موسم الرياض

2019/10/31
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مساء اليوم، لقطات من إطلاق الألعاب النارية في موسم الرياض.

وكان موسم الرياض قد أعلن في وقت سابق، أن فعالية الألعاب النارية سيتم إطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة 5 دقائق من برج الفيصلية، وبرج المملكة، ومنطقة البوليفارد.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويضم موسم الرياض أيضًا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعمًا لأول مرة على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.


‎وسوم

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