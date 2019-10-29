شاهد بالصور.. لقطات من انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

شاهد بالصور.. لقطات من انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

2019/10/29
الساعة 10:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أظهرت مجموعة من الصور الحضور الكثيف لخبراء الاقتصاد والإدارة في شتى المجالات ومن مختلف دول العالم، مع انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض فعاليات منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولي حكومات من مختلف القارات.

ويشارك في المنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكاً استثمارياً من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة.

 


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