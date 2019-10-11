شاهد بالصور.. لقطات من ختام مشاركة الداخلية بمعرض أسبوع جيتكس

المواطن - واس

اختتمت وزارة الداخلية ، مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019م ، الذي أقيم خلال الفترة من 6 – 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي ، وذلك بجناح تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن ” .

وقد توقف زوار الجناح الذين تجاوز عددهم (27) الف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة.



وضم جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 (12) قطاعاً أمنياً وهي : الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية و الهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني .

وقد أقامت اللجنة الإشرافية برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية حفل تكريم للعاملين ، من منسوبي قطاعات الوزارة ومركز المعلومات الوطني ، في التجهيز والإعداد والتنفيذ لجناح وزارة الداخلية في معرض جايتكس 2019م.



و أثنى سموه على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في اظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفرتها الوزارة لرفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وخص بالشكر مركز المعلومات الوطني بصفته الشريك الفني الاستراتيجي لوزارة الداخلية والحاضن لأنظمة وخدمات الوزارة.

حضر حفل التكريم معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ووكيل التخطيط والتطوير برئاسة أمن الدولة الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، ووكيل الوزارة للقدرات الأمنية ورئيس اللجنة الإشرافية على جناح الوزارة اللواء فهد بن زرعة وممثلون للشركات الراعية والداعمة لجناح الوزارة.