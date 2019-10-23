شاهد بالفيديو.. أمطار الخير شرق طريف

شاهد بالفيديو.. أمطار الخير شرق طريف

2019/10/23
الساعة 9:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الحدود الشمالية

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة شرق طريف، اليوم الأربعاء، بمنطقة الحدود الشمالية، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وكذلك منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت أن يستمر تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.


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