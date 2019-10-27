شاهد .. بث مباشر لمباراة #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

تنطلق بعد قليل مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض مباراة الهلال والنصر، حيث يدخل الفريقان بهدف واحد فقط وهو تحقيق النقاط الثلاث.

كشفت الجماهير الرياضية السعودية عن توقعاتها حول نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم.

وحسب نتيجة الاستفتاء الذي أُجري في برنامج الدوري مع وليد فقد قال 41% من الجماهير إن المباراة ستنتهي بنتيجة كبيرة إما للهلال أو للنصر، بينما قال 38% من متابعي البرنامج إن المباراة ستنتهي بفوز أحد الفريقين بفارق هدف.

وذكر 21% من الجماهير أن المباراة ستنتهي بالتعادل بين الهلال والنصر.

من ناحية أخرى، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لسيدة مُسنة حرصت على قول بعض الأدعية لنادي النصر قبل مباراته المرتقبة أمام نادي الهلال اليوم في الجولة الثامنة بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض الفيديو بعضًا من أدعية السيدة المسنة التي قالت: يا رب وفق النصر اليوم أمام الهلال، يا رب وفق نصرنا.

على الفور تفاعلت جماهير الهلال والنصر معها، حيث أبدوا إعجابهم بمتابعتها لكرة القدم وهي في عمر متقدم، كما دعا الجميع لها بالصحة والعافية.