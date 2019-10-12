شاهد . تساقط حبات البرد على زوار الحرم المكي

شاهد . تساقط حبات البرد على زوار الحرم المكي

2019/10/12
الساعة 6:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

هطلت- اليوم- أمطار لطيفة على الحرم المكي مصحوبة بزخات من البرد، استقبلها ضيوف الرحمن بكل سعادة، داعين الله أن يجعلها سقيا خير ويعم نفعها البلاد والعباد.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وَفْقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة.


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