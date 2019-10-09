شاهد.. تقنيات جديدة وقصص نجاح تروى بجناح الداخلية في معرض جيتكس

المواطن - الرياض

يشهد جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض جيتكس للتقنية في دبي إقبالًا كثيفًا من قبل المسؤولين وزوار المعرض على حد سواء حيث تأتي مشاركة الداخلية هذا العام تحت عنوان ” الحلول الذكية”.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات هي: الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ومركز المعلومات الوطني.

يذكر أن المعرض يقام في دورته التاسعة والثلاثين، بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر.