شاهد.. جريان سيل البلاطة غرب العلا بسرعة كبيرة

شاهد.. جريان سيل البلاطة غرب العلا بسرعة كبيرة

2019/10/08
الساعة 5:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - العلا

وثق مقطع فيديو متداول جريان المياه في سيل البلاطة غربي محافظة العلا بعد الأمطار الشديدة التي هطلت عليها اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى “50 كم/ساعة” أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة “قد تكون رعدية” على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية.


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