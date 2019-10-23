شاهد.. جندي لبناني يبكي متأثرًا بترديد المتظاهرين النشيد الوطني

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لم يتمالك جندي لبناني نفسه وغلبته دموعه حين سمع المتظاهرين يرددون النشيد الوطني اللبناني أثناء فتح الجيش الطرق في منطقة جل الديب شمال العاصمة اللبنانية بيروت.

وقام بعض المتظاهرين بدعم الجندي والشد من أزره وأفسحوا الطريق للجنود.