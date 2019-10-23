شاهد.. جندي لبناني يبكي متأثرًا بترديد المتظاهرين النشيد الوطني

شاهد.. جندي لبناني يبكي متأثرًا بترديد المتظاهرين النشيد الوطني

2019/10/23
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

لم يتمالك جندي لبناني نفسه وغلبته دموعه حين سمع المتظاهرين يرددون النشيد الوطني اللبناني أثناء فتح الجيش الطرق في منطقة جل الديب شمال العاصمة اللبنانية بيروت.

وقام بعض المتظاهرين بدعم الجندي والشد من أزره وأفسحوا الطريق للجنود.

 


هل قرأت هذا ؟
  • شاهد.. جندي لبناني يبكي متأثرًا بترديد المتظاهرين النشيد الوطني
    •
  • السنيورة يطالب بالعودة إلى اتفاق الطائف واستعادة الدولة اللبنانية لهيبتها
    •
  • فيديو.. إعلامي لبناني يثير الجدل بسبب واقعة “ساحة رياض الصلح”
    •
  • الرئاسة اللبنانية ترد على شائعات بشأن صحة ميشال عون
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم