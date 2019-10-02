شاهد حرق العلم الإيراني وهتاف “طهران برة برة كربلاء تبقى حرة” في مظاهرات العراق

المواطن - متابعة

طالب آلاف المتظاهرين في العراق بوقف النفوذ الإيراني في بلادهم مؤكدين أن طهران هي سبب المشاكل الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها الشعب العراقي.

ووثق مقطع فيديو متداول لمحتجين عراقيين في كركوك يرددون هتافات غاضبة ضد تدخلات طهران، كما ردد متظاهرون غاضبون أيضًا في كربلاء شعارات ضد طهران قائلين : “طهران برة برة كربلاء تبقى حرة”.

إلى ذلك أعلنت مصادر حكومية عراقية، الأربعاء، دخول جميع القوات العراقية بحالة الإنذار القصوى، بعد احتجاجات بدأت الثلاثاء.

وذكرت مصادر عراقية رسمية أن حصيلة المواجهات بين الأمن والمحتجين بلغت قتيلين وأكثر من مئتي مصاب لكن مصادر ميدانية أكدت ارتفاع عدد القتلى إلى 3 أشخاص جراء الاحتجاجات.

وحلقت مروحيات الأمن فوق العاصمة، وأغلقت السلطات جسورًا رئيسية لمنع اتساع الاحتجاجات.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات، واتهم بعض المتظاهرين قوات الأمن بالإفراط في استخدام القوة لقمع المتظاهرين.

وقررت الحكومة العراقية اليوم حجب مواقع التواصل في محاولة للحد من التظاهرات في وقت عبرت فيه السفارة الأمريكية لدى بغداد عن أسفها بشأن استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين.

من جانبها دعت الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في البلاد (يونامي) اليوم، إلى ممارسة ضبط النفس، معربة عن قلقها البالغ تجاه العنف الذي يرافق الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومناطق أخرى.

وأبدت بلاسخارت أسفها الشديد لوقوع الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، داعيةً إلى ضرورة توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميين “مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامّة والخاصّة.



