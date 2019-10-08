شاهد.. حريق حافلة ركاب داخل نفق في موسكو

المواطن - متابعة
اندلع حريق ضخم في حافلة نقل ركاب داخل أحد أنفاق العاصمة الروسية موسكو.
وأظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من فوهة النفق فيما امتد الحريق إلى مسافة 10 أمتار.
ولم يسجل هذا الحريق أي إصابات مدنية واقتصر الحادث على الخسائر المادية.
اندلع حريق ضخم في حافلة نقل ركاب داخل أحد أنفاق العاصمة الروسية موسكو.
وأظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من فوهة النفق فيما امتد الحريق إلى مسافة 10 أمتار.
ولم يسجل هذا الحريق أي إصابات مدنية واقتصر الحادث على الخسائر المادية.
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