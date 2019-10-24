شاهد.. حفرة صرف تبتلع طفلة أمام أعين والدتها

المواطن - متابعة

انشغلت الأم عن ابنتها التي كانت تسير معها بين الأشجار، فكادت تفقدها للأبد بعدما وقفت الطفلة على غطاء غرفة صرف فسقطت بداخلها.

الواقعة حدثت في إحدى المدن الروسية وتمكن أحد المارة من مساعدة الأم في انتشال طفلتها.