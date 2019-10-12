شاهد.. داعش تعود مجددًا إلى سوريا برعاية أردوغان

المواطن - متابعة

يضرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عرض الحائط بكل النداءات الدولية التي تحذر من عودة داعش بسبب العدوان التركي على شمال شرق سوريا ويواصل دعمه للجماعات الإرهابية التي لطالما وفر لها الملاذ الآمن.

وأظهر مقطع فيديو متداول ظهور بعض عناصر تنظيم داعش التي تقاتل إلى جانب القوات السورية، حيث وثق أحدهم مقطع فيديو للعمليات وظهر بنهاية المقطع يضع علم داعش على رأسه.

وفي وقت سابق أمس قام مجموعة من العناصر الإرهابية الموالية لتركيا بإطلاق الرصاص عن قرب على عدد من الأشخاص بعد أن قطعوا عليهم الطريق وأجبروهم على الترجل من مركباتهم، حيث تم قتلهم بوحشية، فيما سُمع صوت القاتل بوضوح وهو يقول لمن يوثق المقطع “صورني” ثم يطلق النار بوحشية على المدنيين العزل.