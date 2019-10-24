شاهد.. دُبّ هائج ينقض على مدربه في عرض للسيرك

شاهد.. دُبّ هائج ينقض على مدربه في عرض للسيرك

2019/10/24
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هاجم دب هائج مدربه بصورة مفاجئة أمام عشرات المتفرجين والأطفال في مشهد مرعب بروسيا، وذلك خلال تقديمه أحد العروض في السيرك.

وثق الحادثة مقطع فيديو نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، حيث أظهر المدرب وهو يرشد الدب لتنفيذ حيلة تتطلب منه الوقوف على رجليه مثل البشر.

وفور تنفيذ الدب للحيلة، انقضّ على مدربه بصورة مفاجئة محاولًا افتراسه أمام الجمهور، وسط محاولات من مساعده لإنقاذ الموقف، حيث تمكن القائمون على السيرك، من السيطرة على الدب الهائج بالصواعق الكهربائية، ونجا المدرب من الموت بأعجوبة.


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