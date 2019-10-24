شاهد.. سائق تاكسي يفتعل مشاجرة ويترك سيارته ليسرق مركبة حديثة

المواطن - متابعة

في موقف غريب افتعل سائق تاكسي مشاجرة مع شخص آخر واستغل تجمهر بعض قادة المركبات حوله لسرقة سيارة حديثة.

وأظهر مقطع فيديو السائق وهو يحاول الهرب بالمركبة التي سرقها لكن لسوء حظه اصطدم بعامود كهرباء وتم القبض عليه.