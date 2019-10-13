شاهد.. سحابة ركامية غرب سكاكا وأمطار على المرتفعات

شاهد.. سحابة ركامية غرب سكاكا وأمطار على المرتفعات

2019/10/13
الساعة 2:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الجوف

وثق أهالي منطقة الجوف بالصور، سحابة ركامية غرب سكاكا ما يشير إلى قرب هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

ونشر الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان صورة لانتشار السحب الرعدية الممطرة بكثافة فوق المرتفعات وعلق عليها بالقول: ها هي تتميز .. وأجواء المرتفعات تتجمل السحب الممطرة الآن فوق المرتفعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية) فيما يتكون الضباب على منطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.


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