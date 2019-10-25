شاهد.. عبدالرحمن بن مساعد يستمتع بغناء أصالة: يا سيدة الرقي لا يوازي حضورك حضور

المواطن - الرياض

نشر عبداللطيف آل الشيخ، فيديو فريداً للشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، خلال استمتاعه بالاستماع لغناء المطربة الكبيرة أصالة نصري، أثناء غنائها على مسرح ليلته بموسم الرياض.

وعلق آل الشيخ، على الفيديو بقوله: “الأمير عبدالرحمن بن مساعد ولحظات استمتاع لغناء أصالة”، ولكن كان من اللافت تعليق المطربة الكبيرة على الفيديو، بقولها: “الله يحفظ أميرنا الغالي ويحفظك ويحفظ وطني الّلي عزّني”.

ورد الأمير على أصالة بالقول :” ويحفظك يا سيدة الرقي لا يوازي حضورك حضور ولا إحساسك إحساس ولا إبداعك إبداع”

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، روجت قبل يوم من ليلة أمس، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، لحفلها الغنائي بـ”ليلة عبدالرحمن بن مساعد”، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووقتها نشرت أصالة مقطع فيديو للأمير عبدالرحمن بن مساعد، في إحدى الأمسيات الشعرية، وعلقت: “انتظروا هذه الليلة الكبيرة الّتي سنتغنّى فيها ونتشرّف بكلمات سموّ الأمير عبد الرّحمن بنّ مساعد، وألحان صادق الشّاعر”.

وكتبت في تدوينتها: “لنسمو معاً في عالم نقيّ حالم، يُطهّر الرّوح ويُشفي النّفس، انتظرونا اللّيلة على شاشة (إم بي سي) ودعواتكم لي بأنّ يجاري صوتي كلمات أميرنا المُثقّف المُبدع صاحب السموّ في الشّعر والمشاعر”.

وغنت أصالة من كلمات الشاعر عبدالرحمن بن مساعد عدداً من الأغاني أبرزها “قد الحروف”، “النظرة الخجولة”، “يسعد صباحك”، وغيرها.

وأحيا الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض بالعاصمة السعودية، المطرب الكبير محمد عبده، المطرب الإماراتي حسين الجسمي، والمطرب عبادي الجوهر برفقة أصالة.