شاهد .. كريستيانو رونالدو يرتدي زيًا غريبًا .. والسبب !

شاهد .. كريستيانو رونالدو يرتدي زيًا غريبًا .. والسبب !

2019/10/31
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في مقطع فيديو جديد عبر حسابه في الإنستجرام بزي غريب وغير متوقع.

وجاء ارتداء كريستيانو رونالدو للزي الغريب احتفالًا منه بعيد الهالوين وهو يوم يقوم فيه الناس حول العالم بارتداء أزياء تنكرية عجيبة.

وكتب رونالدو عبر حسابه في الإنستجرام: يوم سعيد للهالوين عليكم جميعًا.

وفي وقت سابق، أكد كريستيانو رونالدو، أنه تعلم كثيرًا خلال تجربته في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرًا إلى أن هناك 4 لاعبين أثروا فيه بشكل إيجابي حينما كان لاعبًا في الفريق.

وانضم رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عام 2003، حينما كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة “فرانس فوتبول”: “طالما لديك قدر قليل من الذكاء تنظر حولك وتأخذ العبرة والمثل من هؤلاء الذين يقومون بأشياء أفضل منك”.

وأضاف: “هذا ما فعلته عندما كنت في مانشستر يونايتد مع ريان جيجز وبول سكولز ورود فان نيستلروي وريو فرديناند.. إذا كنت لا تتعلم من مثل هؤلاء اللاعبين، فأنت شخص أبله”.

وتابع: “الهدف ليس تقليدهم، ولكن أخذ الجوانب الإيجابية منهم، حيث كانوا الأفضل في العالم، ويكون لشخصيتك حينها دور في استيعاب ذلك.. تعلمت من السير أليكس فيرجسون الكثير أيضًا، وأدركت أن لدي القدرة على التسجيل، وليس فقط المراوغة والتمرير”.

واستكمل قائلًا: “بدأت أفكر في أن أصبح لاعبًا كاملًا لا يملك أي نقاط ضعف، وكان بإمكاني التسجيل باستخدام كلتا قدماي ورأسي، فأنا قوي وسريع أيضًا.. إذا كان لديك ذلك، وأخلاقيات حقيقية، وأسلوب حياة جيد، فأنت قادر على السير بنفس النمط حتى 34 عامًا”.


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