شاهد.. لقطة ختام لمشاركة الداخلية في جيتكس .. طموحنا مستمر
العروض التفاعلية تجذب 27 ألف زائر

شاهد.. لقطة ختام لمشاركة الداخلية في جيتكس .. طموحنا مستمر

2019/10/11
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2019م، الذي أقيم خلال الفترة من 6 – 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، وذلك بجناح تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن “.

وقد توقف زوار الجناح الذين تجاوز عددهم 27 ألف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة.

وضم جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 (12) قطاعًا أمنيًا وهي: الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني.


هل قرأت هذا ؟
  • شاهد.. تقنيات جديدة وقصص نجاح تروى بجناح الداخلية في معرض جيتكس
    •
  • خالد آل نهيان يتفقد التقنيات والحلول الذكية بجناح الداخلية في معرض جيتكس
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم