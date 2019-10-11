شاهد.. لقطة ختام لمشاركة الداخلية في جيتكس .. طموحنا مستمر

المواطن - الرياض

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2019م، الذي أقيم خلال الفترة من 6 – 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، وذلك بجناح تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن “.

لقطة ختام لمشاركة الداخلية في جيتكس .. طموحنا مستمر .. #وزارة_الداخلية_جيتكس_٢٠١٩ pic.twitter.com/1EmqICfylY — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 11, 2019

وقد توقف زوار الجناح الذين تجاوز عددهم 27 ألف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة.

وضم جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 (12) قطاعًا أمنيًا وهي: الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني.