شاهد .. محمد صلاح يستعين بشخصية كارتونية للاحتفال بعيد ميلاد ابنته

المواطن - محمد سمعه

احتفل المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة، متقمصًا الشخصية الكارتونية الشهيرة “ماوي”.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة له وهو يرتدي ملابس شخصية “ماوي” مع ارتداء ابنته لملابس الشخصية الكارتونية “موانا”.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه في تويتر: أنا ماوي جئت إليك يا موانا، عام سعيد لكي أميرتي.

يذكر أن فيلم “moana” هو فيلم كارتوني تم إنتاجه في عام 2016.

في سياق آخر، تعرض اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، لردود فعل ساخرة بعد التقاطه صورة دعائية لإحدى المجلات مع عارضة أزياء برازيلية تُدعى أليساندرا أمبروسيو.

وكان محمد صلاح قام بنشر صوره مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو الجمعة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي لديه مثل الفيسبوك وتويتر وإنستجرام؛ مما تسبب له في تعليقات ساخرة ونقد شديد له، خاصة أنه متزوج ولديه ابنة تُدعى مكة.