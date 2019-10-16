شاهد.. مقاتلات حربية ترافق طائرة أمير الكويت لدى عودته من رحلة العلاج

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عاد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، إلى بلاده، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة، استمرت لنحو شهرين.

ورافقت مقاتلات حربية طائرة الشيخ الصباح في سماء الكويت قبل أن تحط في مطار البلاد.