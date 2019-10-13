شاهد.. ولي عهد الأردن يوقف موكبه لإنقاذ ضحايا حادث سير

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أوقف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن موكبه بعد تأدية واجب العزاء، من أحل المساعدة في إنقاذ مصابين جراء حادث سير.

وأوضح مقطع فيديو متداول ولي العهد الأردني وهو يشارك بنفسه في إنقاذ المصابين.