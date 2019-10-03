شخصان وراء انتفاضة #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

يقدم نادي الوحدة نتائج رائعة للغاية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب فوزه أمس الخميس على نادي ضمك بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة.

ونجح الوحدة في أن يستفيق من كبوته ويستعيد طريق الانتصارات، وذلك عقب تعاقد إدارة النادي مع المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب الكرواتي المُقال ماريو سفيتانوفيتش، الذي تمت إقالته عقب مباراة الأهلي في الدوري رغم الفوز على الراقي بثنائية مقابل هدف.

ويدين جمهور نادي الوحدة بالفضل للمدرب جوزيه كارينيو الذي نجح في إعادة ترتيب أوراق الفريق بالإضافة إلى وضع هدف أمام اللاعبين في الموسم الحالي من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كذلك لم ينسَ جمهور نادي الوحدة تألق اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية يوسف نياكاتي، الذي سجل مع فرسان مكة حتى الآن 4 أهداف وصنع هدفًا.

ونجح اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في إحراز الهدف الوحيد لنادي الوحدة في مباراة ضمك عند حلول الدقيقة العاشرة.

ويحتل نادي الوحدة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وسيواجه نادي الوحدة فريق الاتحاد، في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 19 أكتوبر الجاري، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وقبل تولي المدرب جوزيه كارينيو تدريب نادي الوحدة، كان سبق له تدريب ناديي النصر والشباب، حيث يملك المدرب الأوروغوياني خبرة كبيرة في الكرة السعودية.

وقالت تقارير صحافية، إن نادي النصر نجح في التوصل لاتفاق مع نادي الوحدة للتعاقد مع الظهير الأيمن فواز الصقور لاعب الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن الوحدة كان خسر أول مباراتين له في دوري محمد بن سلمان للمحترفين أمام ناديي الاتفاق وأبها.