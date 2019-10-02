شد وجذب حول أحقية #الهلال بزعامة آسيا

شد وجذب حول أحقية #الهلال بزعامة آسيا

2019/10/02
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

دخل الناقد الرياضي محمد الذايدي في مناقشة قوية مع الناقد فهد الطخيم، وذلك حول أحقية نادي الهلال بالحصول على لقب زعيم آسيا.

البداية كانت من فهد الطخيم الذي قال: الهلال لا يوجد لديه ولا بطولة أبطال، هو حقق بطولتين دوري وسوبر.

ورد محمد الذايدي قائلًا: الهلال زعيم بطولات آسيا، لقد نال اللقب مرتين، وبإمكان الجميع العودة لموقع الاتحاد الآسيوي لمعرفة أن الهلال فاز بدوري أبطال آسيا مرتين.

وكان الهلال فاز أمس الثلاثاء على نادي السد القطر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدف، حيث وضع الأزرق قدمًا في الدور النهائي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويطمح الهلال في الفوز بثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا، في حال وصل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز بين فريقي جوانجزو إيفرجراند الصيني وأوراوا الياباني.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 وأصبح أكثر الأندية تسجيلًا.

وأوضح حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الهلال وصل إلى الهدف رقم 21 في النسخة الحالية، ليتجاوز الاتحاد صاحب الـ20 هدفًا، ويصبح الأكثر تسجيلًا في المسابقة القارية.


هل قرأت هذا ؟
  • إصابة سالم الدوسري تصدم #الهلال
    •
  • كبار الكرة السعودية يعودون في ليلة واحدة
    •
  • فرصة ذهبية بين أيدي #الهلال بعد عامين من ضياعها
    •
  • تحذير لجماهير #الهلال بعد الرباعية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم