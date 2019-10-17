شرطان من جروس لوضع الأهلي على الطريق الصحيح

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي شرطين، وذلك من أجل وضع الراقي على الطريق الصحيح في مباريات الموسم الجاري.

وجاء الشرط الأول للمدرب كريستيان جروس هو التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب من اختياره، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية للراقي في الموسم الحالي.

وطلب جروس كذلك الحصول على ربع مليون يورو لمساعديه وهو ما رحبت به إدارة الأهلي.

وبذلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي.

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن، أمس الأربعاء، عن تعاقده مع كريستيان جروس حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي قال قبل تعاقد الأهلي مع جروس بشكل رسمي: إدارة الأهلي قررت دفع 3 ملايين يورو بدلًا من مليوني و400 ألف يورو.

وأضاف الحميدي: إدارة الأهلي وافقت على طلبات جروس ولم ترفضها؛ وذلك بسبب اقتناع إدارة أحمد الصائغ بأن جروس هو رجل المرحلة في الأهلي حاليًّا.

وقيل إن جروس اشترط الحصول على مليوني يورو كمقدم للعقد هو ما جعل إدارة الأهلي تُقدم على الخطوة الحاسمة التي مكنت جروس من الموافقة على تدريب الراقي.