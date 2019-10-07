شرط وحيد أمام الحكم السعودي للعودة

المواطن - محمد سمعه

طالب العديد من النقاد الرياضيين والإعلاميين في الوسط الرياضي بعودة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل تعدد أخطاء الحكام الأجانب في الجولات الست الماضية من عمر المسابقة.

البداية كانت مع الناقد الرياضي سعد مبارك والذي قال: “أود أن يعود الحكم السعودي مع تقنية الـVAR؛ فهي تُقلل الأخطاء وستساعده بصورة كبيرة على التألق، ولكن مع الضغط من الإعلاميين الفترة الحالية صعب”.

وأضاف الناقد الرياضي بندر الرزيحان: “إلى اليوم لم يُعطَ الحكم السعودي فرصة المشاركة تدريجيًّا، متى سيظهر في تحكيم المباريات”.

وكشف الإسباني فيرناندو تريساكو الشرط الوحيد الذي يؤهل الحكم السعودي للعودة لإدارة المباريات كحكم ساحة وهو الحصول على رخصة الـVAR.

وأضاف تريساكو بأن لجنة الحكام ستُقيم دورتين بعد أسبوعين ليُصبح لدينا 12 حكمًا للساحة و12 مساعدًا يملكون هذه الرخصة.

وسيحتاج الحكم السعودي إلى الخضوع إلى دورات التأهيل النفسي والفني لتجنب الضغوطات الإعلامية والجماهيرية؛ وذلك من أجل ضمان تألقه في إدارة المباريات خلال السنوات المقبلة.