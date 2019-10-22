شركة سجل التقنية تعلن عن #وظائف مطور برامج للنساء

أعلنت شركة سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للنساء بمسمى (مطور برامج) ، للعمل في محافظة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :
– وظائف (مطور برامج) – جدة ( 5 وظائف ) – للنساء
– المتطلبات :
الوظائف للنساء
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / الحاسب وتقنية المعلومات
لا يشترط توفر خبرة
نوع الدوام : دوام كامل
فترة العمل : صباحية .
– الوصف الوظيفي :
تصميم حلول البرامج وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العمل
تطوير الأكواد البرمجية : تطوير الأكواد البرمجية باستخدام لغة البرمجة المناسبة، وتجميعها في البرامج التنفيذية.
نشر البرامج : نشر البرامج على أجهزة العملاء وتنفيذها، واختبار المنتج وإجراء التشغيل التجريبي عليه.
توثيق الأكواد البرمجية : توثيق إجراءات إنشاء الأكواد البرمجية خلال عملية البرمجة، وتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية.
تحديث البرامج : تحديث البرامج حسب الطلب وبعد حدوث تغيير في المتطلبات.
اختبار الأكواد البرمجية : تنفيذ الملفات المبرمجة في بيئات مختلفة خاضعة للتحكم، وضمان الالتزام بالمعايير.
إعداد الخطط : استلام خطط التصميم وبنيته وفهمها، وإعداد خطط لكتابة الأكواد البرمجية واختبارها، وتحديد الإطار الزمني ومراحل التنفيذ.
– المهام الوظيفية :
تطوير الأكواد البرمجية : تطوير الأكواد البرمجية باستخدام لغة البرمجة المناسبة، وتجميعها في البرامج التنفيذية. نشر البرامج : نشر البرامج على أجهزة العملاء وتنفيذها، واختبار المنتج وإجراء التشغيل التجريبي عليه. توثيق الأكواد البرمجية : توثيق إجراءات إنشاء الأكواد البرمجية خلال عملية البرمجة، وتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية. تحديث البرامج : تحديث البرامج حسب الطلب وبعد حدوث تغيير في المتطلبات. اختبار الأكواد البرمجية : تنفيذ الملفات المبرمجة في بيئات مختلفة خاضعة للتحكم، وضمان الالتزام بالمعايير. إعداد الخطط : استلام خطط التصميم وبنيته وفهمها، وإعداد خطط لكتابة الأكواد البرمجية واختبارها، وتحديد الإطار الزمني ومراحل التنفيذ.
– للتقديم من خلال الرابط (هنا).