شر البلية ما يُضحك .. غضب نصراوي من تصريحات ميرزا

المواطن - محمد سمعه

أدت تصريحات يوسف ميرزا نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى وجود ردود فعل قوية من قبل الوسط الرياضي حول كواليس اختيار الحكام لإدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال يوسف ميرزا في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد: “الدوري السعودي قوي وفيه جدل واللي محليه وجود الأخطاء التحكيمية ومادام هذا موجود فالدوري مشعلل وجميل”.

وتابع ميرزا: الحكم لا يعود إلى تقنية الفار في كل لعبة ولكن اللعبة التي عليها جدال يعود للفار ليراها وهناك اجتماعات بشكل منتظم من لجنة الحكام للنظر في شكاوى واستفسارات الأندية.

وكان عبدالله بن زنان المتحدث السابق لنادي النصر عقّب على تصريحات ميرزا قائلًا: “شر البلية ما يُضحك، لا جديد يا عم يوسف من 40 سنة والدوري مشعلل”.

وفي وقت سابق، شكك البعض من النقاد الرياضيين في فوز نادي الهلال على التعاون في بطولة الدوري حيث قال عبدالله بن زنان في تغريدته إلى أن الهلال انتصر بمساعدة الحكم في مباراة التعاون.

وقال الناقد الرياضي سلطان الزايدي بعد مباراة الهلال والتعاون عبر تويتر: “بصراحة ما شفت مباراة الهلال والتعاون، لكن بعد ما تمشيت في تويتر والواتساب، وشفت تحليل بعض الحكام أقدر أقول لكم وبكل ثقة: إن الهلال بهذا الشكل سيحسم الدوري من بدري”.

نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا يقول : " الأخطاء التحكيمية والجدل تشعلل الدوري"

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شر البلية مايضحك 😂

لاجديد ياعم يوسف من ٤٠ سنه والدوري مشعلل 🤣🤣🤣 — عبدالله بن زنان (@bnznan) October 6, 2019