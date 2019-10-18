شقيق جيوفينكو: أتمنى وصول الهلال إلى نهائي أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

شدد لاعب رافينا الإيطالي، جيوسيبي، أنه يحرص على متابعة مباريات شقيقه سيباستينا جيوفينكو مع الهلال، متمنيًا وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال جيوسيبي: “أتابع جيوفينكو عندما لا أكون مرتبطًا بالمباريات، أعرف مثلًا أنه سيخوض قبل نهائي دوري أبطال آسيا ولقاء ديربي، هو لاعب مهم ويقدم مستويات عالية كما فعل في إيطاليا وفي الدوري الأميركي”.

وتابع شقيق نجم الهلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “وبالتالي كان طبيعيًا أن يكشف عن مهاراته في السعودية أيضًا، لأنه يمتلك كل الإمكانيات والمهارات للنجاح”.

وأضاف لاعب نادي رافينا: “في رأيي هو أكثر مهارة في الهجوم، ومهاراته الفنية رفيعة كمهاجم قوي وتؤهله للقيام بحسم المواقف، وأعتقد أن شقيقي 31 عامًا أمامه 6 أو 7 سنوات أخرى في الملاعب، وهذا يعتمد على رغبته”.

واختتم جيوسيبي تصريحاته قائلًا: “أتمنى لجوفينكو التوفيق من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.. أعرف أنك متعود على المواجهات الهامة، حظ سعيد وأرجو أن تتألق كما عودتنا”.