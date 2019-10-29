شمس ومجرة وسنجاب.. صور طريفة ومخيفة تزامنًا مع الهالوين

المواطن- منة الله أشرف

تحتفل الشعوب الغربية بـ”الهالوين” في أواخر أكتوبر، ويجري الاستعداد له هذه الأيام، ومن أبرز مظاهر الهالوين، إقامة الاحتفالات، وتزيين البيوت بالإضاءة، وإشعال الشموع، وارتداء الأزياء التنكرية الغريبة، ومن أبرز سماته كذلك ، استخدام القرع ليكون على شكل مصباح منير.

شمس الهالوين:

شاركت وكالة ناسا الأمريكية، صورة مخيفة للشمس، وهي تشبه وجه قرع الهالوين قبل ليلة الاحتفال، حيث نتج عن المناطق النشطة على سطح الشمس ابتسامة كئيبة وما يشبه العيون المائلة لفجوات القرع.

الجانب الشرير من السنجاب:

علق المصور “غيرت ويغن”، يقطينة صغيرة على باب منزله، ليأتي سنجاب فضولي ويضع رأسه بالداخل، وكان يقف على ساقيه الخلفيتين، ليبدو وكأنه يرتدي قناعًا تنكريًا خاصًا بالهالوين، ويظهر الجانب الشرير منه.

وجه مخيف في الفضاء:

كما رصد تلسكوب هابل، ملامح وجه مخيف في الفضاء، بالتزامن مع الهالوين، حيث بدا بعيون متوهجة، أو أقرب لشكل جمجمة أو وجه فضائي، والسر وراء تشكل تلك الصورة المخيفة، هو اصطدام مجرتين ببعضهما البعض.

كل “عين” في الوجه عبارة عن النواة الساطعة لكل مجرة، بينما الخطوط العريضة للوجه هي نجوم زرقاء.

سر الملابس التنكرية:

بحسب الأساطير، ففي هذا اليوم تزور الأرواح الشريرة سكان الأرض، فلا بد من ارتداء هذه الملابس لإخافتها والابتعاد عن الأحياء.