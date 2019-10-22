شهادات وبراءات اختراع.. محطات بارزة في حياة حصة العون بنت الوطن

المواطن - الرياض

على قدر عطائك تكثر محطات حياتك، وعلى قدر ما خلفت الكاتبة الراحلة وسيدة الأعمال حصة العون تركت محطات عدة تشهد على أعمالها ومكانتها العلمية والاجتماعية.

ضجت أمس ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر” بخبر وفاة الكاتبة وسيدة الأعمال حصة العون بعد صراعٍ مع المرض، وذلك لما لها من أثر بين من عرفها وبين من سمعوا عنها وبأعمالها.

وتستعرض “المواطن“، عدة محطات في حياة الراحلة المليئة بالعطاء.

أرملة عسكري

الراحلة حصة العون هي أرملة عبدالرحمن الجعيد، الذي كان يعمل ضابطًا مظليًّا سابقًا بالقوات المسلحة السعودية.

شهادات عديدة ومناصب بارزة

شاركت حصة العون في عدد كبير من الأعمال كما حصلت على عديد من الشهادات، وعملت رئيسة لكثير من المؤسسات في حياتها، مثل رئيس تحرير مجلة جدة اليوم، سفيرة للأمم المتحدة للنساء والأطفال في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

داعم للأسر المنتجة وعضوية شرفية

كانت الكاتبة الراحلة حصة العون رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة، وهي حاصلة على العضوية الشرفية الذهبية في النادي الأهلي السعودي.

براءات اختراع ومساهمات إعلامية

كما حصدت عدة براءات اختراع لمجموعة أعمال؛ منها: “المحراب المتنقل”، “المراقب الذكي”، وقدمت الكثير من الدراسات المهتمة بالإصلاح المالي والاقتصادي.

كما كان لـ حصة العون مساهمات جادة في العديد من القنوات الفضائية المهتمة بالشأنين الإسلامي والعربي.

وأُديت الصلاة على جثمان الفقيدة فجر اليوم الثلاثاء في المسجد الحرام بمكة المكرّمة.