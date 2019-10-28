شويل: مشوار #أبها ممتاز.. وهدفنا نقاط #النصر
مؤكدًا قانونية مشاركة مصطفى ضد الاتحاد

شويل: مشوار #أبها ممتاز.. وهدفنا نقاط #النصر

2019/10/28
الساعة 11:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أشاد نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي أبها، عبدالله شويل، بأداء لاعبي الفريق الأول خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وتحدث شويل عن مباراة أبها ضد العميد الأخيرة، قائلًا: “ذهبنا إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة ناوين النقاط كاملة من الاتحاد وتمكنا من ذلك ولله الحمد”.

وتابع تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “مشوار فريق أبها حتى الآن ممتاز في الدوري كفريق صاعد، المركز الثامن بعد 8 جولات ليس سيئًا”.

وأضاف: “لدينا محامٍ في النادي ومتابع سجلات اللاعبين ويتأكد من سلامة مشاركتهم، واللاعب أحمد مصطفى لا ينوي اللعب لمنتخب مصر الأول، لذلك مشاركته أمام الاتحاد لا إشكال فيها”.

واختتم شويل تصريحاته قائلًا: “نطمح للفوز في مواجهتنا القادمة أمام النصر في الرياض، ونأمل أن فوزهم على الهلال يكون في صالحنا”.


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