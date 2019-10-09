شيك على حسابك البنكي .. دعم حساب المواطن وصل

المواطن - الرياض

بدأ برنامج حساب المواطن، منذ قليل، عملية صرف الدعم المستحق للدفعة الـ23 في حسابات المستفيدين ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، قد أعلن في وقت سابق، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.

وأضاف القحطاني: “أن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.