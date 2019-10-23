صالح الجاسر.. من الخطوط السعودية إلى قيادة وزارة النقل
ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود

صالح الجاسر.. من الخطوط السعودية إلى قيادة وزارة النقل

2019/10/23
الساعة 10:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت إعفاء معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.

تولى الجاسر منصب وزير النقل منذ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، المملكة العربية السعودية.

وهو المدير العام لـ”المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية” منذ 2014م.

شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري”، والمدير العام التنفيذي لقطاع “لكزس” التابع لـ”شركة عبداللطيف جميل” بين عامي 2003م و2010م، كما عمل مديرًا عامًّا للشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في “شركة الاتصالات السعودية”، ومديرًا للمشاريع في “صندوق التنمية الصناعية السعودي”، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”.

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من “جامعة الملك سعود”، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من”جامعة الملك عبدالعزيز”.


هل قرأت هذا ؟
  • صالح الجاسر.. من الخطوط السعودية إلى قيادة وزارة النقل
    •
  • بأمر الملك سلمان.. طارق الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية
    •
  • بأمر الملك سلمان.. عصام الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني
    •
  • بأمر الملك سلمان.. الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والعثيم نائبًا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم