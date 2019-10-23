صالح الجاسر.. من الخطوط السعودية إلى قيادة وزارة النقل

المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت إعفاء معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.

تولى الجاسر منصب وزير النقل منذ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، المملكة العربية السعودية.

وهو المدير العام لـ”المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية” منذ 2014م.

شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري”، والمدير العام التنفيذي لقطاع “لكزس” التابع لـ”شركة عبداللطيف جميل” بين عامي 2003م و2010م، كما عمل مديرًا عامًّا للشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في “شركة الاتصالات السعودية”، ومديرًا للمشاريع في “صندوق التنمية الصناعية السعودي”، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”.

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من “جامعة الملك سعود”، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من”جامعة الملك عبدالعزيز”.