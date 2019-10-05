صالح الشهري: المهاجم السعودي بحاجة للفرصة

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة، بعد إحرازه هدفًا في مباراة الاتفاق التي انتهت اليوم بفوز الهلال برباعية مقابل هدف، في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث صالح الشهري للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: سعيد للغاية بتألقي وإحرازي هدفًا لنادي الهلال، والمهاجم السعودي فقط يحتاج للفرصة لإثبات ذاته والمهاجم السعودي خامة كبيرة.

وأضاف صالح الشهري: مواجهة السد القطري في جولة الإياب ستكون مختلفة تمامًا عن مباراة الذهاب، نحن سنلعب مباراة الإياب كأنها مباراة جديدة، وسنسعى إلى الفوز من أجل العبور إلى الدور النهائي في دوري أبطال آسيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من إحراز الهدف الأول للأزرق في مباراة الهلال والاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين، بعد احتسابها من قبل حكم المباراة بعد رجوعه لتقنية الـVAR.

وبعدها بـ9 دقائق سجل نادي الاتفاق هدفًا جميلًا من ركلة حرة مباشرة عبر اللاعب صالح العمري في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق.

وأهدر بعد ذلك الأزرق أكثر من فرصتين لإحراز الهدف الثاني، حيث تألق الحارس الجزائري رايس مبولحي ونجح في الحفاظ على شباكه من هدف ثانٍ من الهلال، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال والاتفاق، كثف الفريق الهلالي من محاولاته الهجومية لإحراز الهدف الثاني، فكان له ما أراد عبر اللاعب صالح الشهري الذي سجل الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الـ57.

وواصل الأزرق ضغطه الهجومي بقوة في مباراة الهلال والاتفاق من أجل إضافة الهدف الثالث حيث نجح بافيتمبي غوميز في إحراز الثالث للهلال بالدقيقة السابعة والسبعين.

واختتم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو أهداف الأزرق في مباراة الهلال والاتفاق بتسجيله الهدف الثاني والرابع للفريق الهلالي في الدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد الأزرق بعد الفوز في مباراة الهلال والاتفاق، 16 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

وقبل إقامة مباراة الهلال والاتفاق، كان الهلال تمكن من الفوز برباعية مقابل هدف على السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.